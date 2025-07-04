Ташиев вручил первые воинские звания выпускникам Академии ГКНБ и вузов ФСБ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Сегодня Заместитель Председателя Кабинета министров – Председатель ГКНБ КР генерал-полковник Ташиев К.К. вручил первые воинские звания и дипломы выпускникам военно-учебных заведений Федеральной службы безопасности России и курсов профессиональной переподготовки Академии ГКНБ.

Мероприятие открыл Глава ГКНБ, который поздравил выпускников с успешным завершением учебы и началом профессиональной карьеры на службе Родине. В своей речи он подчеркнул важность верности присяге, патриотизма и высокой профессиональной подготовки молодых офицеров.

В этом году в ряды офицерского состава пополнили несколько десятками выпускников, которые достойно прошли обучение и продемонстрировали высокий уровень знаний, дисциплины и преданности делу. Все они получили первые воинские звания и дипломы государственного образца.

Особо отличившимся курсантам были вручены благодарственные письма и памятные подарки. Родители и близкие выпускников также приняли участие в церемонии и выразили слова благодарности преподавателям и командованию за вклад в воспитание и подготовку молодых офицеров.

Вручение первых воинских званий и дипломов символизирует начало новой страницы в жизни молодых защитников Отечества. Впереди их ждет служба в войсках и выполнение важнейших задач по обеспечению национальной безопасности.

Впервые в истории спецслужбы КР открыл Академию ГКНБ, где будут готовить специалистов в сфере безопасности, пограничников и т.д. С 2025 года курсанты обучаются в Академии ГКНБ КР, уже не ездят учиться в ФСБ РФ.