В Бишкеке открыли для проезда часть улицы Кара-Дарьинской

Бишкек, "САЯСАТ.KG". ​​​​​Строительство улицы началось в 2024 году.

В Бишкеке полностью завершена и открыта для движения часть улицы Кара-Дарьинской от улицы Медерова до улицы Льва Толстого. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Отмечается, что новая дорога имеет длину 1,4 километра и ширину 9 метров. По обе стороны проезжей части установлена ирригационная система и построены тротуары. На пересечении улиц Льва Толстого и Горького установлены светофоры и дорожные знаки.

​​​​​Строительство улицы началось в 2024 году. Проект направлен на облегчение движения за счет снижения нагрузки транспортных средств на центральные улицы.