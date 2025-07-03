Райсуд Бишкека вынес приговор журналистке Канышай Мамыркуловой

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Прокурор просил для журналистки 8,5 лет лишения свободы

Октябрьский районный суд Бишкека вынес приговор журналистке Канышай Мамыркуловой, которую обвиняли в «призывах к массовым беспорядкам и возбуждении межнациональной розни».

Прокурор попросил признать ее виновной по статьям 330 и 278 УК КР и назначить наказание в виде лишения свободы на 8,5 лет.

В итоге суд приговорил Канышай Мамыркулову к 6 годам лишения свободы с пробацией на 4 года. В рамках пробационного надзора журналистке запретили публиковать посты в соцсетях против общественного порядка и власти, выходить из дома с 22.00 до 6.00, выезжать за пределы страны. Два раза в месяц Канышай Мамыркулова должна отмечаться в органах пробации. Если она нарушит условия пробационного надзора, то вступит в силу приговор о лишении свободы.

Напомним, Канышай Мамыркулову задержали в Бишкеке 20 марта за ее посты в соцсетях. В отношении нее возбудили уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам. Позже к делу добавили еще одно обвинение - разжигание межнациональной розни.

В ГУВД Бишкека заявили, что «Канышай Мамыркулова распространяла на своей странице искаженную информацию по вопросам кыргызско-таджикской границы, направленную на дестабилизацию общественно-политической ситуации и организацию массовых беспорядков на территории Кыргызстана, а также провоцирующую межнациональную вражду».

17 апреля стало известно, что суд наложил арест на единственное жилье журналистки Канышай Мамыркуловой.

Источник: vesti.kg