Рейд «Притон» в Бишкеке: в милицию доставили около 30 девушек

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Общая сумма наложенных штрафов составила 100 тыс. сомов

В Бишкеке продолжаются рейдовые мероприятия под наименованием «Притон». Об этом сообщили в ГУВД столицы.

Целью мероприятий является выявление девушек, оказывающих интимные услуги, а также мест, где осуществляется противозаконная деятельность.

В результате рейда правоохранители проверили около 60 бань и гостиниц, порядка 30 девушек доставили в районные отделы милиции, в отношении них составлены административные протоколы. Общая сумма наложенных штрафов составила 100 тыс. сомов.

Также с девушками провели профилактические беседы.

Источник: vesti.kg