Государству возвращена часть комплекса ГП «Ак-Тилек» на Иссык-Куле

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР в рамках проводимой работы по выявлению и возврату незаконно приватизированных объектов государственного имущества установлен факт вывода в частную собственность незавершенного здания лечебно-оздоровительного учреждения Государственного предприятия «Ак-Тилек» с прилегающим земельным участком, общей площадью порядка 8 га, расположенного в с.Бактуу-Долонотуу Иссык-кульской области.

В ходе расследования уголовного дела получены подтвержденные данные о том, что в 1998 году ответственные лица АО «Кыргызтемир» по предварительному сговору, в корыстных целях, для получения личной материальной выгоды организовали коррупционную схему по выводу в частную собственность указанного объекта.

Так, на основе фиктивного проекта по строительству и обустройству лечебно-оздоровительного учреждения для работников железнодорожной отрасли незаконно заключили договор купли-продажи с Фондом по управлению государственным имуществом и вывели из государственной собственности недостроенное здание и прилегающую территорию.

В последующем, на площади 2,3 га был построен частный пансионат «Колумб», а остальные земли были распроданы в частном порядке.

В результате принятых ГКНБ КР мер, собственник пансионата «Колумб», признавая неправомерность фактического владения землями, на которых расположен данный пансионат, на добровольной и безвозмездной основе передал его с прилегающей территорией 2,3 га на баланс «Государственного агентства управления государственным имуществом» при Кабинете Министров КР.

В настоящее время ГКНБ КР ведется работа по возврату остальной части территории, общей площадью более 5 га.