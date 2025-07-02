Мэрия Бишкека демонтировала незаконные объекты вдоль русла реки Ала-Арча

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В общей сложности освобождено 1 420 квадратных метров муниципальной земли.

Закончен первый этап очистки русла реки Ала-Арча в Ленинском районе.Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Подчеркивается, что демонтированы незаконные строения вдоль улицы Алтымышева.

В общей сложности освобождено 1 420 квадратных метров муниципальной земли.

Демонтированы:

2 объекта облегченных типа;

2 павильона;

2 контейнера;

80 квадратных метров навеса;

4 капитальных объекта (включая химчистку и салон красоты);

12 хозяйственных построек;

9 капитальных заборов.

За нарушение земельного законодательства к административной ответственности привлечены пять физических лиц, которым выписаны штрафы на общую сумму 150 000 сомов.

Управление по контролю за землепользованием мэрии Бишкека продолжит работы по очистке реки Ала-Арчи и обеспечению соблюдения земельного законодательства в городе.