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Мэрия Бишкека демонтировала незаконные объекты вдоль русла реки Ала-Арча

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В общей сложности освобождено 1 420 квадратных метров муниципальной земли.

Закончен первый этап очистки русла реки Ала-Арча в Ленинском районе.Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Подчеркивается, что демонтированы незаконные строения вдоль улицы Алтымышева.

В общей сложности освобождено 1 420 квадратных метров муниципальной земли.

Демонтированы:

  • 2 объекта облегченных типа;
  • 2 павильона;
  • 2 контейнера;
  • 80 квадратных метров навеса;
  • 4 капитальных объекта (включая химчистку и салон красоты);
  • 12 хозяйственных построек;
  • 9 капитальных заборов.

За нарушение земельного законодательства к административной ответственности привлечены пять физических лиц, которым выписаны штрафы на общую сумму 150 000 сомов.

Управление по контролю за землепользованием мэрии Бишкека продолжит работы по очистке реки Ала-Арчи и обеспечению соблюдения земельного законодательства в городе.

           