Мэрия Бишкека демонтировала незаконные объекты вдоль русла реки Ала-Арча

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В общей сложности освобождено 1 420 квадратных метров муниципальной земли.
Закончен первый этап очистки русла реки Ала-Арча в Ленинском районе.Об этом сообщает мэрия Бишкека.
Подчеркивается, что демонтированы незаконные строения вдоль улицы Алтымышева.
В общей сложности освобождено 1 420 квадратных метров муниципальной земли.
Демонтированы:
- 2 объекта облегченных типа;
- 2 павильона;
- 2 контейнера;
- 80 квадратных метров навеса;
- 4 капитальных объекта (включая химчистку и салон красоты);
- 12 хозяйственных построек;
- 9 капитальных заборов.
За нарушение земельного законодательства к административной ответственности привлечены пять физических лиц, которым выписаны штрафы на общую сумму 150 000 сомов.
Управление по контролю за землепользованием мэрии Бишкека продолжит работы по очистке реки Ала-Арчи и обеспечению соблюдения земельного законодательства в городе.