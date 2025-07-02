На Иссык-Куле построят крупнейшую в Кыргызстане солнечную электростанцию

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Кабмин одобрил инвестиционное соглашение

На Иссык-Куле построят крупнейшую в Кыргызстане солнечную электростанцию. Кабинет министров 1 июля на заседании одобрил инвестиционное соглашение по строительству и эксплуатации солнечной электростанции мощностью 1 900 МВт.

Проект будет реализован на территории Тору-Айгыр-Тамчинского айыльного аймака Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области.

Министр энергетики Таалайбек Ибраев на заседании отметил, что в условиях дефицита электроэнергии в 3-4 млрд кВт/ч в осенне-зимний период развитие возобновляемых источников энергии является ключевой задачей для энергетического сектора страны.

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев поручил обеспечить качественную реализацию проекта и строгое соблюдение всех процедур при внесении документов в администрацию президента.

Источник: vesti.kg