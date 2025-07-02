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В Бишкеке по итогам конкурса назначены директора 7 школ. Фамилии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Конкурс прошел 27-28 июня 2025 года.

Подведены итоги конкурса на замещение вакантных должностей руководителей общеобразовательных организаций и утвержден список победителей.

Как сообщила пресс-служба Минобразования, конкурс прошел 27-28 июня 2025 года.

В Бишкеке назначены директора 7 школ:

школа №37 на улице Скрябина — Томоева Гульнара Толалиевна;
школа №56 в 6 мкр — Исмаилов Абдусали Набиевич;
школа №58 в жилмассиве Киргизия-1 — Молдокулова Жылдыз Джакшылыковна; 
школа №77 в жилмассиве Ак-Өргө — Эшманбетова Жылдыз Джааншабековна; 
школа №78 в жилмассиве Көлмө — Турусбеков Данияр;
школа №82 в жилмассиве Ала-Тоо — Кулманова Бурул Аскарбековна;
школа №10 по улице Усенбаева — Молдогазиева Нуржан Асековна.

Источник: АКИpress
 

           