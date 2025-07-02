В Бишкеке по итогам конкурса назначены директора 7 школ. Фамилии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Конкурс прошел 27-28 июня 2025 года.
Подведены итоги конкурса на замещение вакантных должностей руководителей общеобразовательных организаций и утвержден список победителей.
Как сообщила пресс-служба Минобразования, конкурс прошел 27-28 июня 2025 года.
В Бишкеке назначены директора 7 школ:
школа №37 на улице Скрябина — Томоева Гульнара Толалиевна;
школа №56 в 6 мкр — Исмаилов Абдусали Набиевич;
школа №58 в жилмассиве Киргизия-1 — Молдокулова Жылдыз Джакшылыковна;
школа №77 в жилмассиве Ак-Өргө — Эшманбетова Жылдыз Джааншабековна;
школа №78 в жилмассиве Көлмө — Турусбеков Данияр;
школа №82 в жилмассиве Ала-Тоо — Кулманова Бурул Аскарбековна;
школа №10 по улице Усенбаева — Молдогазиева Нуржан Асековна.
Источник: АКИpress