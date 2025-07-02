В Кыргызстане растет заболеваемость бруцеллезом

Бишкек, "САЯСАТ.KG". За 5 месяцев 2025 года зарегистрировано 402 случая заболевания людей

В Кыргызстане растет заболеваемость бруцеллезом. По информации Республиканского центра профилактики и контроля особо опасных, карантинных инфекций при Министерстве здравоохранения КР, за 5 месяцев 2025 года в стране зарегистрировано 402 случая бруцеллеза против 358 случаев за аналогичный период 2024 года.

В центре отметили, что основной причиной роста заболевания людей является сложная эпизоотическая ситуация по бруцеллезу сельхозживотных.

«В республике еще не разработаны нормативно-правовые акты, регламентирующие обязательный убой больного бруцеллезом скота. На местах нет специализированных предприятий по убою больных животных. Не отработаны механизмы компенсации владельцам вынужденного убитого скота. Не проводятся своевременное диагностические исследования и вакцинация животных, ослаблен ветеринарный надзор за содержанием животных и торговлей продуктами животноводства. Владельцы животных не соблюдают ветеринарно-санитарные требования», - говорится в сообщении.

В результате проверки установлено, что большинство больных бруцеллезом заразились в результате контакта с больным животным при уходе.

Медики на постоянной основе проводят работу по профилактике бруцеллеза. В целях массового информирования населения в октябре 2024 года и апреле 2025 года была проведена серия тренингов для тренеров в 20 районах всех страны. После прохождения тренингов обученные специалисты провели каскадное обучение среди населения в своих населенных пунктах, обеспечив эффективное распространение знаний о профилактике бруцеллёза на уровне местных сообществ. Специалистами центра проведено районирование территории Кыргызской Республики по степени риска инфицирования населения бруцеллезом.