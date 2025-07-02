В Токмаке построят новое инфекционное отделение

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Проект будет реализован при финансовой поддержке Катарского благотворительного фонда.

На территории старого здания инфекционного отделения Центра общеврачебной практики (ЦОВП) Токмака, находящегося на балансе мэрии, планируется строительство нового современного медицинского объекта. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава со ссылкой на координатора по здравоохранению Чуйской области Алмаза Аскарова.

По его словам, существующее здание находится в неудовлетворительном техническом состоянии и не отвечает современным требованиям. В связи с этим принято решение о строительстве нового инфекционного отделения, которое обеспечит надлежащие условия для лечения пациентов и работы медицинского персонала.

Проект будет реализован при финансовой поддержке Катарского благотворительного фонда. Муниципалитет Токмака выделит на эти цели 1,3 миллиона сомов, а основную часть расходов — 5 миллионов — покроет Катарский фонд.

Начало строительных работ запланировано на август-сентябрь 2025 года. Инициатива поддержана Катарским фондом на основании официального письма Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, направленного в апреле.

Источник: 24.kg