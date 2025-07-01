В Бишкеке 8-летняя девочка погибла под колесами КамАЗа

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Водитель сказал, что не увидел ребенка, так как она оказалась в «слепой зоне»

Жуткое происшествие произошло в Бишкеке: 8-летняя девочка погибла под колесами КамАЗа. Об этом сообщили очевидцы.

По их словам, школьница с велосипедом переходила дорогу по пешеходному переходу, в этом время ее переехал грузовик. Водитель сказал, что не увидел ребенка, так как она оказалась в «слепой зоне».

В патрульной милиции уточнили, что трагедия произошла вечером 28 июня в жилмассиве «Ак-Ордо-3». КамАЗ под управлением Н. М. У., 1984 года рождения, выезжая на проезжую часть и совершая правый поворот, совершил наезд на несовершеннолетнюю Ч. А. Ч., 2017 года рождения, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Девочка погибла на месте происшествия.

Источник: vesti.kg