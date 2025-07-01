ФОТО - ГКНБ призвал не допускать простоев при ремонте дорог в Бишкеке

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Сторонами обсуждены вопросы соблюдения сроков, качества работ и культуры труда на объектах городской инфраструктуры.

Сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) провели встречу с представителями департамента транспорта мэрии Бишкека и подрядных организаций, осуществляющих ремонт улиц и тротуаров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сторонами обсуждены вопросы соблюдения сроков, качества работ и культуры труда на объектах городской инфраструктуры. Участникам напомнили о необходимости строго соблюдать строительные нормы, организовывать рабочий процесс без простоев и обеспечивать порядок на строительных площадках.

Представителям технического надзора поручено усилить ежедневный контроль на местах, а подрядчикам – обеспечить ответственное исполнение обязательств в рамках контрактов.

Отдельное внимание было уделено соблюдению трудовой дисциплины и внешнему виду рабочих, поскольку объекты находятся под постоянным вниманием жителей столицы. Также обсуждались меры по исключению коррупционных рисков при подготовке документации, ведении работ и приёмке объектов.

В ГКНБ сообщили, что с 2023 года на благоустройство улиц, тротуаров и внутриквартальных проездов в Бишкеке выделено более 2.8 млрд сомов. При этом предварительный анализ выявляет возможные нарушения – в том числе завышение объемов, неэффективную поставку грунта и отклонения по асфальтовому покрытию.

Контроль за использованием бюджетных средств и качеством проводимых работ будет осуществляться ГКНБ совместно с другими государственными органами на постоянной основе.

Источник: economist.kg