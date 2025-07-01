Сегодня последний день подачи заявлений на земельную амнистию

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Прием документов будет осуществляться до полуночи

В городе Бишкек на круглосуточной основе проводятся работы по приему заявлений на объекты, которые попадают под земельную амнистию. Об этом сообщили в столичной мэрии.

Департамент индивидуального жилищного строительства и градостроительства мэрии согласно постановлению кабинета министров продолжает прием заявлений на участие в земельной амнистии в КР до 00:00 1 июля 2025 года.

Прием документов осуществляется круглосуточно по адресу: микрорайон Тунгуч, 57 (Департамент индивидуального жилищного строительства и градостроительства). Для получения более подробной информации можно обращаться по номерам телефонов: 0312 979297, 0312 97 94 54.

Кроме того, прием документов осуществляется во всех четырех акимиатах города Бишкек и МТУ на круглосуточной основе до 00:00 1 июля 2025 года:

- в Первомайской районной администрации по адресу: пр. Жибек- Жолу, 348, кабинет №6, для консультаций: 0312 32-51-40. - в Свердловской районной администрации по адресу: проспект Чуй, 28, общественная приемная, для консультаций: 0312 53-13-30.

- в Ленинской районной администрации по адресу: пр. Чуй, 315, 1-этаж, кабинет общественной приемной, для консультаций: 0312 65 38 82, 0312 65 69 07.

- в Октябрьской районной администрации по адресу: улица Байтик батыра 17, 1 этаж (общий отдел), для консультаций: 0312 57 63 81, 0312 57 82 70.

В мэрии отметили, что принятые заявления граждан, поданные в рамках земельной амнистии, будут рассмотрены в установленном порядке.

Для подачи заявления необходимы следующие документы:

- копия документов, удостоверяющих личности заявителя, либо копия свидетельства о регистрации юридического лица;

- копия правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок (при наличии);

- копии технического паспорта;

- нотариально заверенная доверенность представителей;

- документы (при наличии), подтверждающие факт приобретения объекта (документы, подтверждающие факт приобретения объекта земельной амнистии или соответствующие расписки, квитанции об оплате за коммунальные услуги, квитанции об оплате земельного налога, доверенности и другие документы, относящиеся к объектам земельной амнистии);

- письменное согласие смежных землепользователей для земельных участков в населенных пунктах.



