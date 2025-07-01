Глава кабмина поздравил спасателей страны с профессиональным праздником

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В этом году исполняется 35 лет со дня образования спасательной службы

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев поздравил спасателей страны с профессиональным праздником — Днем работника спасательной службы.

Пресс-служба кабмина распространила текст поздравления:

«Уважаемые сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям! Уважаемые спасатели! Уважаемые ветераны спасательной службы!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника спасательной службы!

В этом году исполняется 35 лет со дня образования спасательной службы – одной из ключевых структур, стоящих на страже безопасности граждан и защиты страны от угроз и последствий чрезвычайных ситуаций. Создание единой спасательной службы стало важным этапом государственного развития и своевременным ответом на растущие риски природного и техногенного характера.

До этого в структуре обеспечения безопасности функционировали система гражданской обороны и пожарная служба. Однако современные вызовы, в том числе землетрясения, оползни, селевые потоки, промышленные аварии, происшествия на воде и транспорте – потребовали создания многофункциональной, высокопрофессиональной и оперативной службы, способной эффективно реагировать в любых условиях.

Сегодня спасательная служба – это сплоченный коллектив высококвалифицированных специалистов, преданных своему делу. Это люди с твердой волей, моральной стойкостью и чувством высокой гражданской ответственности. Ваш труд – это не просто профессия, а ежедневный подвиг во имя спасения человеческих жизней.

Ваша работа сопряжена с постоянным риском и требует исключительной собранности, мужества и готовности действовать в самых экстремальных условиях. Вы первыми приходите на помощь там, где происходят разрушения, стихийные бедствия, техногенные инциденты. Именно благодаря вашей решительности и самоотверженности ежедневно спасаются десятки, а подчас и сотни жизней. В условиях нарастающих климатических изменений и учащающихся природных катастроф значение вашей службы становится особенно важным.

В этот праздничный день особые слова признательности – ветеранам спасательной службы. Ваш опыт, профессионализм и верность долгу являются прочной основой для преемственности поколений и формирования крепких традиций в системе спасения.

Государство последовательно предпринимает меры по укреплению материально-технической базы службы. За последние четыре года приобретены современные технические средства, новое спасательное оборудование, более 500 единиц специальной техники, в том числе 3 вертолета. Активно реализуются меры по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций: проводится переселение граждан из зон повышенной опасности, совершенствуются системы мониторинга и раннего оповещения.

Такая комплексная работа способствует переходу от реагирования к предупреждению. Это позволяет не только повышать эффективность всей системы, но и создавать более безопасные условия труда для самих спасателей.

Уважаемые коллеги!

От всей души благодарю вас за преданность делу, высокий профессионализм и готовность в любую минуту прийти на помощь. Желаю вам крепкого здоровья, дальнейших успехов в службе, семейного благополучия, душевной гармонии и неиссякаемой энергии.

С праздником!».