В КР легализовали почти 6 тысяч машин с иностранными номерами

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На сегодняшний день в стране зарегистрировано 5 825 автомобилей с иностранными номерами.
В Кыргызстане продолжается процесс легализации автомобилей с иностранными государственными регистрационными номерными знаками. Об этом сообщили в Государственном агентстве по регистрации транспортных средств и водительского состава.
На сегодняшний день в стране зарегистрировано 5 825 автомобилей с иностранными номерами. Больше всего таких машин в Чуйской области – 1 540 единиц, и в Бишкеке – 1 404 единицы.
По регионам ситуация выглядит так:
- Чуйская область – 1 540
- Бишкек – 1 404
- Жалал-Абадская область – 807
- Ошская область – 792
- Ош – 337
- Баткенская область – 301
- Таласская область – 286
- Иссык-Кульская область – 218
- Нарынская область – 140
По объему двигателя зарегистрированы:
- До 2 000 куб. см – 3 452 автомобиля
- Свыше 2 000 куб. см – 2 373 автомобиля
По способу оформления:
- самостоятельно – 5 133 транспортных средства
- со штрафстоянок – 692 транспортных средства