В КР легализовали почти 6 тысяч машин с иностранными номерами

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На сегодняшний день в стране зарегистрировано 5 825 автомобилей с иностранными номерами.

В Кыргызстане продолжается процесс легализации автомобилей с иностранными государственными регистрационными номерными знаками. Об этом сообщили в Государственном агентстве по регистрации транспортных средств и водительского состава.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 5 825 автомобилей с иностранными номерами. Больше всего таких машин в Чуйской области – 1 540 единиц, и в Бишкеке – 1 404 единицы.

По регионам ситуация выглядит так:

Чуйская область – 1 540

Бишкек – 1 404

Жалал-Абадская область – 807

Ошская область – 792

Ош – 337

Баткенская область – 301

Таласская область – 286

Иссык-Кульская область – 218

Нарынская область – 140

По объему двигателя зарегистрированы:

До 2 000 куб. см – 3 452 автомобиля

Свыше 2 000 куб. см – 2 373 автомобиля

По способу оформления: