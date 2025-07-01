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В КР легализовали почти 6 тысяч машин с иностранными номерами

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На сегодняшний день в стране зарегистрировано 5 825 автомобилей с иностранными номерами.

В Кыргызстане продолжается процесс легализации автомобилей с иностранными государственными регистрационными номерными знаками. Об этом сообщили в Государственном агентстве по регистрации транспортных средств и водительского состава.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 5 825 автомобилей с иностранными номерами. Больше всего таких машин в Чуйской области – 1 540 единиц, и в Бишкеке – 1 404 единицы.

По регионам ситуация выглядит так:

  • Чуйская область – 1 540
  • Бишкек – 1 404
  • Жалал-Абадская область – 807
  • Ошская область – 792
  • Ош – 337
  • Баткенская область – 301
  • Таласская область – 286
  • Иссык-Кульская область – 218
  • Нарынская область – 140

По объему двигателя зарегистрированы:

  • До 2 000 куб. см – 3 452 автомобиля
  • Свыше 2 000 куб. см – 2 373 автомобиля

По способу оформления:

  • самостоятельно – 5 133 транспортных средства
  • со штрафстоянок – 692 транспортных средства
           