Произошел повторный прорыв озера Такыр-Тор, эвакуировано более 780 жителей

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Затопило автодорогу между селами Алмалуу и Кебек Бий

Сегодня, 1 июля, около 3 часов ночи произошел повторный прорыв озера Такыр-Тор в Иссык-Ате, затопило автодорогу между селами Алмалуу и Кебек Бий (Горная-Серафимовка), сообщили в МЧС.

По данным ведомства на 9:00, усилиями оперативной группы управления МЧС по Чуйской области местные жители этих двух сел были эвакуированы. В селе Алмалуу эвакуировали 500 человек, а в селе Кебек Бий (Горная Серафимовка) 240 человек. Из дома престарелых села Нижняя-Серафимовка в безопасно место перевели 42 постояльцев.

В спасательных мероприятиях участвовали 21 сотрудник МЧС, 80 сотрудников МВД, 8 машин скорой помощи, 15 машин оперативной группы, 7 микроавтобусов и легковые авто.

В МЧС отметили, что на данный момент ситуация стабилизировалась, и эвакуированные местные жители начали возвращаться в свои дома.

Ситуацию на озере Такыр-Тор контролирует лично министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев.

Напомним, 27 июня на озере Такыр-Тор произошел прорыв дамбы. В результате поток воды смыл мост между селами Алмалуу и Кебек-Бий (Горная Серафимовка). Было эвакуированы около 950 человек.

Источник: vesti.kg







