В Ноокате добровольно вернули государству часть стадиона

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В рамках работы ГКНБ КР по возврату государственных объектов и земель в государственную собственность выявлено, что сауна, относящаяся к стадиону муниципальной собственности Т.Зулпуева в Ноокатском районе, была незаконно приватизирована частным лицом на земельном участке площадью 0,35 га.

По результатам проведённых оперативно-следственных мероприятий владелец сауны на земельном участке площадью 0,35 га, относящейся к стадиону муниципальной собственности Т.Зулпуева, добровольно передал её в государственную собственность.