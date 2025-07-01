В Бишкеке задержали членов РЭО «Хизб ут-Тахрир»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ пресечена деятельность ячейки РЭО «Хизб ут-Тахрир», члены которой распространяли материалы экстремистского характера, а также на территории г.Бишкек проводили законспирированные встречи, где занимались вербовкой новых её членов.

В рамках возбужденного уголовного дела предусмотренного по признакам преступления ч.2 ст.331 (Создание и финансирование экстремистской деятельности) УК КР, на территории г.Бишкек задержаны 5 активных членов РЭО «Хизб ут-Тахрир».

При обыске в домах задержанных найдено и изъято большое количество экстремистской литературы и электронные носители, где хранились соответствующие материалы.

Задержанные дали признательные показания об их причастности к деятельности РЭО «Хизб ут-Тахрир».

При этом, их лидеры ранее привлекались к уголовной ответственности за экстремистскую деятельность, все задержанные «А.О.А. 1967 г.р., С.Д.М., 1973 г.р., С.А.У., 1980 г.р., И.И.И., 2000 г.р., и Ш.Н.С., 1979 г.р.» водворены в СИЗО ГКНБ.

Ведутся следственно-оперативные действия по установлению их дополнительных преступных связей.

ГКНБ КР предупреждает, создание, участие граждан в деятельности религиозно-экстремистских организаций влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную статьями 330, 331 и 332 УК КР