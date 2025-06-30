Вице-мэр Бишкека задержан за взятку в $50 тысяч

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Чиновника задержали при возврате части ранее полученных денежных средств

Вице-мэра Бишкека Талайбек Байгазиев задержан по подозрению в вымогательстве крупной взятки, сообщили в ГКНБ.

По данным спецслужбы, чиновник был задержан 27 июня при возврате части ранее полученных денежных средств в размере $35 тысяч США (общая сумма взятки - $50 тысяч). По данным следствия, эта сумма была получена от иностранной компании за лоббирование её интересов в инвестиционном проекте по реконструкции ТЭЦ Бишкека. Однако, получив деньги, чиновник стал уклоняться от выполнения достигнутых договорённостей, ссылаясь на различные причины.

Байгазиев водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.



