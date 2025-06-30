Участок стоимостью более 20 миллионов сомов возвращен государству на Иссык-Куле

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Участок имел статус сельскохозяйственного назначения.

Прокуратура Ак-Суйского района Иссык-Кульской области выявила факт незаконного отчуждения земли в частную собственность. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По данным надзорного органа, в ходе проверки было установлено, что земельный участок площадью 29,4 гектара в селе Нововознесеновка был с нарушениями передан в частную собственность крестьянскому хозяйству «А». Участок имел статус сельскохозяйственного назначения.

В результате прокурорского реагирования земельный участок стоимостью 20 миллионов 801 тысяча сомов возвращен в государственную собственность.