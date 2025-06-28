Государству возвращено незаконно приватизированное здание Гидрометслужбы

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР вернул в государственную собственность здание Гидрометеорологической службы при МЧС с земельным участком площадью 800 кв. м в Чолпон-Ате Иссык-Кульской области, сообщила пресс-служба комитета.



По информации ГКНБ, объект относится к стратегическим объектам категории «Б». Владелец участка признал неправомерность своего права собственности и передал недвижимость государству безвозмездно.



Возвращение имущества стало результатом работы органов ГКНБ по выявлению незаконно приватизированных объектов недвижимости.

