Президент подписал закон о правилах пользования телефонами в школах

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Отдельные статьи документа посвящены противодействию кибербуллингу и недопустимому контенту.

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О регулировании пользования мобильными устройствами в общеобразовательных организациях», принятый Жогорку Кенешем в апреле этого года.

Согласно документу, школа разрабатывает политику пользования мобильными устройствами в ходе образовательного процесса. При этом руководство организации должно обеспечить всем заинтересованным лицам беспрепятственный доступ к политике и правилам.

«Правила регулирования пользования мобильными устройствами на территории общеобразовательной организации должны быть доступны для ясного, однозначного и легкого понимания. В правилах должны быть определены время, место и культура пользования мобильными устройствами, содержаться исключения для образовательных целей и специальных ситуаций, меры противодействия кибербуллингу и недопустимому контенту, приведены нормы законодательства о неприкосновенности частной жизни и праве на образование, а также об ответственности за нарушение требований законодательства», — гласит закон.

Отмечается, что в школах должны быть определены специальные зоны, где должны храниться выключенные мобильные устройства, чтобы учащиеся не отвлекались от образовательного процесса и не отвлекали друг друга.

Отдельные статьи документа посвящены противодействию кибербуллингу и недопустимому контенту. Так, согласно нормам, общеобразовательная организация и другие участники образовательного процесса должны создать безопасную онлайн-среду, принять меры для предотвращения кибербуллинга и распространения недопустимого контента в образовательной среде.

В случае выявления среди учащихся фактов кибербуллинга либо распространения недопустимого контента учащиеся, учителя и родители вправе обратиться к руководству школы с заявлением. Для рассмотрения фактов кибербуллинга и распространения недопустимого контента в общеобразовательной организации создается постоянная комиссия из пяти человек, среди которых руководство школы, педагоги и родители.