Минстрой рассказал, сколько детских садов строят и ремонтируют в Кыргызстане

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Работа проводится во всех регионах страны.

Продолжаются масштабное строительство и капитальный ремонт детских садов за счет средств республиканского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По ее данным, работа проводится во всех регионах страны.

Уточняется, где идет возведение дошкольных учреждений:

Джалал-Абадская область — 34;

Ошская — 29;

Нарынская — 16;

Иссык-Кульская — 15;

Бишкек и Чуйская область — 10;

Баткенская — 8;

Таласская — 8.

Более 8 миллиардов сомов направлено на строительство и ремонт 500 социальных объектов. Ко Дню независимости, 31 августа, планируется ввести в эксплуатацию более 100 из них, в том числе 20 детских садов.