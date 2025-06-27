Садыр Жапаров подписал закон об оперативно-розыскной деятельности

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Закон принят Жогорку Кенешем 21 мая 2025 года.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон Кыргызской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности».



Как пишет пресс-служба главы государства, закон принят Жогорку Кенешем 21 мая 2025 года.



Целью закона является совершенствование деятельности правоохранительных органов по противодействию преступности, а также повышение гарантий соблюдения прав и законных интересов личности при проведении оперативно-розыскной деятельности.



Законом предусматриваются цели, задачи, принципы, основные понятия, правовые основы, гарантии соблюдения прав и свобод личности в оперативно-розыскной деятельности, определены виды, основания, условия проведения и прекращения оперативно-розыскных мероприятий, система государственных органов, их компетенция, социальная и правовая защита как должностных лиц, так и лиц, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, а также порядок организации и осуществления ведомственного контроля и прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью.



По закону оперативно-розыскные мероприятия подразделяются на неограничивающие конституционные права граждан и проводимые по специальным следственным действиям (статья 7).



В статьях 14, 15, 16 и 17 закона определяются уполномоченные органы, имеющие право осуществлять оперативно-розыскную деятельность (ОРД), их права, обязанности, социальная и правовая защита должностных лиц, осуществляющих ОРД. Также, в статьях 18 и 19 предусмотрены порядок и условия привлечения граждан к подготовке или проведению оперативно-розыскных мероприятий, а также гарантии защиты лиц, содействующих органам, осуществляющим ОРД.



В статьях 22 и 23 закона предусмотрен порядок осуществления прокурорского надзора за ОРД и ведомственного контроля, при этом отмечается, что сведения об организации, тактике, методах и средствах осуществления ОРД в предмет прокурорского надзора не входят.



Законом признается утратившим силу действующий закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 16 октября 1998 года (с последующими изменениями и дополнениями, принятыми с 2001 года по 2023 год).



Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

