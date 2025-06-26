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Ситуация с корью. В Кыргызстане зарегистрировано более 8 тысяч случаев

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Больше всего случаев (4,9 тысячи) зафиксировано в Бишкеке.

Кыргызстане, по данным на 17 июня 2025 года, зарегистрировано 8 тысяч 211 случаев кори. Об этом сообщает Республиканский центр иммунопрофилактики.

По его данным, больше всего случаев (4,9 тысячи) зафиксировано в Бишкеке.

По регионам ситуация следующая:

  • в Оше — 549 случаев;
  • в Чуйской области — 962;
  • в Таласской — 201;
  • в Нарынской — 142;
  • в Баткенской — 265;
  • в Ошской — 629;
  • в Джалал-Абадской — 467;
  • в Иссык-Кульской — 107.

Чаще всего болеют дети младшего возраста.

Непривитыми оказались 7 тысяч 724 человека, или 94 процента.

С начала 2025 года в КР от осложнений кори скончались девять человек.

           