Ситуация с корью. В Кыргызстане зарегистрировано более 8 тысяч случаев

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Больше всего случаев (4,9 тысячи) зафиксировано в Бишкеке.
Кыргызстане, по данным на 17 июня 2025 года, зарегистрировано 8 тысяч 211 случаев кори. Об этом сообщает Республиканский центр иммунопрофилактики.
По его данным, больше всего случаев (4,9 тысячи) зафиксировано в Бишкеке.
По регионам ситуация следующая:
- в Оше — 549 случаев;
- в Чуйской области — 962;
- в Таласской — 201;
- в Нарынской — 142;
- в Баткенской — 265;
- в Ошской — 629;
- в Джалал-Абадской — 467;
- в Иссык-Кульской — 107.
Чаще всего болеют дети младшего возраста.
Непривитыми оказались 7 тысяч 724 человека, или 94 процента.
С начала 2025 года в КР от осложнений кори скончались девять человек.