В Бишкеке на «заброшке» нашли схрон оружия ликвидированного боевика «Тохи»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ведется следствие.

Оперативники УУР ГУВД Бишкека выявили схрон оружия и боеприпасов, сообщили 26 июня в пресс-службе столичной милиции.



Тайник нашли в одном из недостроенных зданий в Бишкеке. По версии следствия, схрон принадлежал Ж.Т., 1981 года рождения, известного по прозвищу «Тоха». Он состоял на учете как член ОПГ и являлся боевиком террористической организации ИГИЛ.



«Тоха» был ликвидирован в 2015 году во время спецоперации на перекрестке улиц Панфилова—Горького. Он был в группировке, причастных к деятельности ИГИЛ.



В схроне обнаружили:



- 3 шашки тротила;



- пистолет Макарова калибра 9 мм без серийных номеров с магазином (не снаряжен);



- 5 ручных гранат;



- более 500 патронов различного калибра;



- удостоверение, оформленное на имя Р.А.;



- фотография, на которой запечатлены Камчы Кольбаев [ликвидирован ГКНБ 4 октября 2023 года в Бишкеке], его телохранитель и сам «Тоха».



Ведется следствие.

