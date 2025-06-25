Совещание с предупреждением: ГКНБ поставил задачи мэрии Бишкека

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Главное управление ГКНБ КР по городу Бишкек сегодня провело совещание с участием всех руководителей местных органов власти столицы.

Как сообщили в комитете, поводом для встречи стало поручение заместителя председателя кабинета министров КР – председателя ГКНБ КР Камчыбека Ташиева, озвученное накануне, 24 июня, в ходе совещания с участием глав администраций Чуйской области, где были поставлены требования всем руководителям местных органов власти страны в кратчайшие сроки провести соответствующую работу по благоустройству вверенных территорий и решению социально значимых проблем граждан.

В связи с чем, сегодня было проведено совещание с участием всех руководителей местных органов власти столицы, где они были предупреждены в кратчайшие сроки с выездами на местах лично ознакомиться с проводимыми работами по благоустройству и озеленению своих территорий, взять на особый контроль сроки и качество строительство социальной объектов, решения социальных очагов вверенных территориях, минимизации бюрократизма и цифровизации услуг населению, а также рациональное расходования бюджетных средств.

Кроме того, отмечено не боятся при принятии положительных для горожан решений при госзакупках, не выбирая самые низкие цены, а качественные и главное соответствующие квалификационным требованиям.

Вместе с тем, руководители местных органов власти предупреждены об уголовной ответственности при халатном отношении к своим функциональным обязанностям по решению задач благоустройства своих территорий, решения социальных проблем жителей, а также не рационального использования бюджетных средств.

По итогам данного совещания согласно требованию поставленные заместителем председателя кабинета министров – председателем ГКНБ КР Камчыбеком Ташиевым, всем руководителям местных органов власти рекомендовано делать самостоятельные выводы, чтобы их дальнейшая деятельность приносила только пользу обществу, а не в ущерб государственной политике руководство страны.