Камчыбек Ташиев раскритиковал руководство Нарынской области

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Глава ГКНБ провел совещание в Нарыне и дал ряд поручений

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев посетил город Нарын, где провел совещание с участием представителей местных органов власти.

Экс-полпред Алтынбек Эргешов представил информацию о проводимых работах в регионе. Однако Камчыбек Ташиев подверг критике руководство области, заявив, что большинство рассматриваемых проектов не были реализованы, сообщили в ГКНБ.

Глава спецслужбы добавил, что в 2025 году из бюджета на развитие Нарынской области было выделено 9,4 млрд сомов, а глава государства Садыр Жапаров недавно выделил городу Нарын дополнительно 807 млн сомов из президентского фонда.

Далее председатель обратил внимание на основные проблемы области и города. В частности, было отмечено затягивание строительства дорог, в том числе по улицам Ленина и Шералиева. В связи с этим было дано поручение проверить деятельность подрядчика - ООО «Бета групп». Камчыбек Ташиев потребовал завершить ремонт дорог в установленные сроки.

Глава ГКНБ также поручил органам местного самоуправления взять под контроль работы по благоустройству и освещению населенных пунктов области.

В ходе совещания руководитель Администрации президента Каныбек Туманбаев пообещал, что строящиеся в городе ипотечные дома будут достроены и переданы горожанам в течение трех месяцев.

Также глава ГКНБ, выслушав просьбы руководителей органов местного самоуправления, выделил средства на решение транспортной проблемы в городе, строительство спортивного комплекса, центра бытового обслуживания населения, обеспечение коммунальными услугами, решение внутренних социальных проблем в районах.

Председатель спецслужбы призвал руководителей области работать чисто и остерегаться коррупции.