Руководство мэрии Бишкека тоже получило предупреждение от Ташиева

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Чиновникам пригрозили уголовной ответственностью за халатное отношение к своим обязанностям

Главное управление ГКНБ КР по городу Бишкек сегодня провело совещание с участием всех руководителей местных органов власти столицы.

Как сообщили в спецслужбе, поводом для встречи стало поручение председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, озвученное накануне, 24 июня, в ходе совещания с участием глав администраций Чуйской области, где были поставлены требования всем руководителям местных органов власти страны в кратчайшие сроки провести соответствующую работу по благоустройству вверенных территорий и решению социально значимых проблем граждан.

В связи с этим сегодня было проведено совещание с участием всех руководителей местных органов власти столицы, где они были предупреждены в кратчайшие сроки лично ознакомиться с проводимыми работами по благоустройству и озеленению своих территорий, взять на особый контроль сроки и качество строительства социальных объектов, минимизацию бюрократизма и цифровизацию услуг населению, а также рациональное расходование бюджетных средств.

Руководство столицы также призвали не покупать при госзакупках дешевые материалы, а брать качественные.

Вместе с тем, руководители местных органов власти были предупреждены об уголовной ответственности при халатном отношении к своим функциональным обязанностям.