Государству вернули участок в Бишкеке стоимостью свыше 500 млн сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В настоящее время участок поставлен на баланс Государственного агентства по управлению государственным имуществом.

Принятыми мерами Генеральной прокуратуры в государственную собственность возвращен незаконно переданный земельный участок, расположенный в юго-западной части Бишкека.

По данным надзорного органа, площадь участка составляет 4,3 гектара, его рыночная стоимость оценивается в 504 млн 955 тысяч сомов. В настоящее время участок поставлен на баланс Государственного агентства по управлению государственным имуществом.

Возвращение участка стало результатом надзорных мероприятий, направленных на пресечение нарушений в сфере распоряжения государственными землями.