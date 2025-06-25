Кыргызстан продолжит сотрудничество в энергосфере с китайской корпорацией ТВЕА

Стороны обсудили реализацию совместных проектов

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев в рамках участия в ежегодном собрании Всемирного экономического форума «Летний Давос — 2025» встретился с делегацией китайской корпорации ТВЕА во главе с председателем правления Чжан Сином.

Глава кабмина отметил, что корпорация ТВЕА на протяжении долгих лет реализует энергетические проекты в Кыргызстане.

В ходе встречи стороны обсудили реализацию совместных проектов, а также возможность расширения инвестиционного взаимодействия.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества и реализации энергопроектов, которые позволят повысить надежность и мощность энергосектора республики.

Напомним, что компания ТВЕА работает в энергетическом секторе КР с 2008 года и участвует в крупных проектах страны. Эта фирма занималась реконструкцией столичной теплоцентрали.

26 января 2018-го на ТЭЦ произошла авария. Чиновники энергохолдинга и мэр Бишкека заверяли горожан, что подачу тепла возобновят через короткое время. Однако подавать тепло в дома жителей столицы начали фактически на пятые сутки.

После скандала возбуждены уголовные дела, несколько высокопоставленных чиновников арестовано. Выяснилось, что причиной аварии стал сломанный насос, на замену которого не выделяли средства. При этом закуплены, например, плоскогубцы за $640.

Источник: 24.kg