Мэр Бишкека объявил выговор акимам районов и уволил начальников пяти МТУ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Градоначальник остался недоволен работой служащих

В зале заседаний столичного муниципалитета 23 июня под председательством мэра города Бишкек Айбека Джунушалиева состоялось плановое совещание.

Как сообщили в мэрии, в рамках поручения главы столицы была создана рабочая группа, которая провела анализ работ каждого МТУ, по итогам которого выявлен ряд недостатков непосредственно на прилегающей территории административного офиса, а также значительные нарушения законодательства, функциональных обязанностей, по вопросам соблюдения Правил благоустройства и санитарных норм и др.

«Если вы не смогли навести порядок на прилегающий территории за время своей работы, то как вы собирались наводить порядок на территории района?» - возмутился глава столицы.

В результате за ненадлежащий контроль акимы четырех районов столицы и их заместители получили дисциплинарные взыскания. Освобождены от занимаемой должности начальники МТУ №3, МТУ №8, МТУ №18, МТУ №19, МТУ «Новопавловка», а также проведена ротация остальных руководителей МТУ с учетом испытательного срока.

Кроме того, при анализе деятельности муниципальных территориальных управлений установлено, что со стороны большинства МТУ не составлено ни одного протокола за 2025 год, при возможности оформить протоколы по 18 пунктам согласно Кодексу КР о правонарушениях.

В свою очередь, за 5 месяцев Муниципальной инспекцией составлено 4 236 протоколов на сумму 35 143 500 сомов, а со стороны Управления по контролю за землепользованием составлено 1 289 протоколов на сумму 36 272 000 сомов.