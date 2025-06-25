Главы МИД стран ОДКБ 29 июня соберутся в Чолпон-Ате

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Министры обсудят безопасность на фоне мировой напряженности

29–30 июня в Чолпон-Ате состоится заседание Совета министров иностранных дел стран ОДКБ.

На повестке дня:

- влияние международной и региональной обстановки на безопасность стран-участниц;

- сотрудничество ОДКБ с СНГ и ШОС;

- противодействие радикализации и киберугрозам.

Также планируется подписание документов по международной информационной безопасности, мерам против экстремизма, поддержке Регионального центра ООН в Алматы (по устойчивому развитию в ЦА и Афганистане).