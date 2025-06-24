Комитет ЖК поддержал запрет на распространение порнографии в интернете

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Докладчиком выступил председатель комитета Мурадил Сыдыков.

Комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Жогорку Кенеша 24 июня одобрил два законопроекта, направленных на ограничение доступа к интернет-ресурсам с порнографическим содержанием. Документы прошли второе и третье чтения, сообщает пресс-служба парламента.

Речь идет о законопроектах «О запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера в интернет-пространстве КР» и «О внесении изменения в Кодекс КР о правонарушениях». Инициаторы — группа депутатов Жогорку Кенеша. Докладчиком выступил председатель комитета Мурадил Сыдыков.

Согласно пояснениям, предлагается ввести официальное определение «контента с элементами порнографического характера», а также установить запрет на его распространение в интернет-пространстве КР. Закон также предусматривает административную ответственность за допуск и распространение такого контента.