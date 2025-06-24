В воинской части Минобороны КР выявили хищение 26,3 млн сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Деньги предназначались для выплаты зарплат и других выплат военнослужащим

Военная прокуратура КР выявила хищение бюджетных средств в размере 26,3 млн сомов в одной из частей Министерства обороны.

Как сообщили в Генпрокуратуре, в ходе проверки установлено, что должностные лица внесли в официальные документы заведомо недостоверные сведения, что позволило им присвоить 23 млн сомов, предназначенных для выплаты заработной платы и других выплат военнослужащим.

Также выявлен эпизод хищения 3,3 млн сомов, выделенных на закупку запасных частей для автотехники. Деньги были переведены на счета посторонних лиц, не имеющих отношения к военной службе.

Военная прокуратура КР возбудила уголовные дела по трем статьям Уголовного кодекса КР:

- ст. 337 ч. 2 — злоупотребление должностным положением,

- ст. 346 ч. 1 — служебный подлог,

- ст. 210 ч. 4 п. 1,2 — присвоение или растрата вверенного имущества.



