В Аламудунском районе появилось село имени Иманалы Айдарбекова

«Имена таких выдающихся личностей должны быть увековечены»

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу принял участие в торжественной церемонии присвоения имени первого руководителя Кара-Кыргызской автономной области Иманалы Айдарбекова одному из сел айыльного округа Байтик Баатыр, а также в открытии памятной таблички в его честь. Об этом сообщили в пресс-службе ЖК.

Торага отметил, что присвоение имени выдающегося государственного деятеля Иманалы Айдарбекова его родному селу является знаменательным событием.

«Иманалы Айдарбеков внес неоценимый вклад в становление и развитие нашего независимого государства. Он принимал активное участие в создании Кара-Кыргызской автономной области, став ее первым руководителем, тем самым заложив основу будущей государственности. Поэтому имена таких выдающихся личностей, являющихся отцами-основателями Кыргызской государственности, как Айдарбеков, должны быть увековечены и служить примером для будущих поколений», – сказал он.

Нурланбек Тургунбек уулу также подчеркнул важность сохранения исторической памяти.

«Пока не почтены ушедшие, не будет достойно оценена жизнь живущих. В прошлом году совместно с депутатом Жанарбеком Акаевым мы инициировали и добились принятия закона о реабилитации жертв политических репрессий и возврате доброго имени выдающимся личностям. В первые годы советской власти, особенно в период сталинского режима, многие достойные сыновья и дочери кыргызского народа, как Иманалы Айдарбеков, подверглись репрессиям, были арестованы, несправедливо обвинены в басмачестве, объявлены «врагами народа», расстреляны или погибли в тюрьмах. Сегодняшнее поколение обязано восстановить историческую справедливость и вернуть добрые имена тем, кто был оболган», – добавил он.

В церемонии приняли участие депутаты Жогорку Кенеша, государственные и общественные деятели, в том числе Медеткан Шеримкулов и Апас Жумагулов, потомки Иманалы Айдарбекова и жители села.