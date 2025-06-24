Более 730 водителей автобусов внесли в черный список в Бишкеке

Еще более 400 водителей лишены премии

В муниципальном предприятии «Бишкекский городской транспорт» состоялось собрание с водителями автобусов. В нем приняли участие представители УПСМ по ГУВД города Бишкек и сотрудники предприятия, сообщили в столичной мэрии.

В ходе совещания была представлена информация по результатам рейдовых мероприятий, а также итоги дисциплинарных комиссий.

По данным мэрии, с 1 января по 18 июня 2025 года в результате решений дисциплинарной комиссии 404 водителя лишены 20% премии и получили дисциплинарные взыскания в виде выговора. Уволены и внесены в черный список 733 водителя.

Также на совещании были обсуждены вопросы соблюдения правил дорожного движения водителями и предупреждения дорожно-транспортных происшествий. По итогам поручено усилить контроль за соблюдением водителями ПДД.