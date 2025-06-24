Кабмин изменил правила управления пенсионными накоплениями

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Постановление вступит в силу через 15 дней.

Кабмин принял постановление об изменениях касательно управления пенсионными накоплениями людей, которые не выбирали управляющую компанию для своих пенсионных средств.

Теперь пенсионные накопления можно инвестировать в акции кыргызских компаний, зарегистрированных как открытые акционерные общества, но не более 10 процентов от всех средств.

Введены четкие требования к компаниям, акции которых могут покупать за пенсионные деньги: они должны работать официально в Кыргызстане, не иметь долгов перед государством и иметь подтвержденную финансовую отчетность.

Некоторые нормы по управлению накоплениями стали проще — например, уменьшили одно из значений с 25 до 20.

Эти изменения направлены на более эффективное и безопасное управление пенсионными средствами граждан.

Постановление вступит в силу через 15 дней.