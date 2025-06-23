ФОТО - Ташиев открыл в Баткене новый военный городок

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Пограничникам вручили ключи от служебных квартир

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев принял участие в торжественной церемонии открытия нового военного городка войсковой части 2053 Пограничной службы ГКНБ КР в селе Торт-Куль Баткенской области.

В рамках мероприятия пограничникам специального назначения «Бору» также были вручены ключи от служебных квартир.

По информации Погранслужбы ГКНБ, на территории военного городка возведены комплексные здания казарм и штаба, санитарную часть, автопарки и заправочные пункты, спортивный городок с мини-футбольным полем, складские зоны и полный комплекс коммунальных сооружений: котельная, водозабор, канализационная насосная станция, электрохозяйство и наружные инженерные сети.

На территории также расположены арены для национальной борьбы и зоны отдыха, оформленные в национальном стиле.

Кроме того, на территории городка находится мемориальный комплекс, посвященный памяти военнослужащих отряда, погибших в ходе вооруженных столкновений на границе.

В ПС ГКНБ отметили, что строительство военного городка было полностью профинансировано из средств республиканского бюджета.

Камчыбек Ташиев лично вручил ключи от квартир новоселам, подчеркнув при этом важность решения социальных вопросов пограничников и их семей.