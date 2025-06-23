Между Ташкентом и Тамчы начали осуществляться регулярные рейсы

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Билеты уже доступны для приобретения в авиакассах.

Авиакомпания Fly Kiva начала выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Ташкент - Тамчы. Об этом сообщили в ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

По их данным, рейсы стартовали 22 июня и будут выполняться каждое воскресенье до 10 августа этого года.

Отмечается, что открытие этого направления расширяет возможности удобного и доступного авиасообщения между Узбекистаном и Кыргызстаном, способствуя развитию туризма и деловых контактов.

Билеты уже доступны для приобретения в авиакассах.