54 выпускника школ получат «золотые сертификаты» ОРТ. Фамилии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В 2025 году самый высокий показатель составил 242 балла — их получил выпускник школы №70 Атай Эстебесов.

Стали известны результаты общереспубликанского тестирования, сообщила пресс-служба Минпросвещения.



По итогам ОРТ 54 выпускника школ получат «золотые сертификаты».



В 2025 году самый высокий показатель составил 242 балла — их получил выпускник школы №70 Атай Эстебесов.



Список выпускников, которые набрали высокие баллы ОРТ:



1. Эстебесов Атай Эльнурович, школа №70, Бишкек – 242 балла



2. Мухаммадова Медина Мухаммадовна, школа «Лайт-Академия», город Жалал-Абад – 240 баллов



3. Макешов Тагай Чингизович, школа №48, Бишкек – 236 баллов



4. Жакшылыкова Айбийке Кубанычбековна, школа №61 им. Е.Б.Якира, Бишкек – 235 баллов



5. Нурбек кызы Арууна, Кыргызско-Турецкий женский учебно-воспитательный комплекс «Айчурек», Бишкек – 235 баллов



6. Исмаилова Алтынай Нурбековна, Японская школа «Билимкана», город Кант – 234 балла



7. Искакова Айдина Урановна, школа №70, Бишкек – 234 балла



8. Богуславский Семён Всеволодович, школа №61 им. Е.Б.Якира, Бишкек – 234 балла



9. Садирбеков Санжар Садирбекович, Жалал-Абадский мужской лицей №15 имени Курманбек Баатыра, город Жалал-Абад – 234 балла



10. Доктурбаева Касиет Улановна, школа №11, город Каракол – 233 балла



11. Зикиров Нурислам Сапарбекович, лицей имени Жайыл Баатыра, город Кара-Балта – 233 балла



12. Оразбекова Аиша Нурлановна, Кыргызско-Турецкий женский профессиональный лицей «Анадолу», Бишкек – 233 балла



13. Жусупбекова Ясмин Айбековна, школа №70, Бишкек – 233 балла



14. Пинских Михаил Алексеевич, школа №61 имени Е.Б.Якира, Бишкек – 233 балла



15. Нажмидинова Хадичахон Мирзахамдамовна, школа №12 имени Л.Толстунова, Бишкек – 233 балла



16. Азаматова Акмарал Азаматовна, школа имени Н.Жундубаевой, Нарынская область – 232 балла



17. Джусупбаев Максат Муратович, школа №13, Бишкек – 232 балла



18. Жүрсүнов Эмир Кеңешбекович, школа №12 имени Л.В.Толстунова, Бишкек ‒ 232 балла



19. Кенжегулов Акниет Аралбекович, школа №61 имени Е.Б.Якира, Бишкек – 232 балла



20. Керимжанов Атай Аманбекович, школа №87, Бишкек – 232 балла



21. Шаршембиева Саадат Джолдошбековна, школа Кыргызско-Российского Славянского университета, Бишкек – 232 балла



22. Абдрахманова Малика Улугбековна, школа №1 имени Л.Толстого, город Балыкчы – 231 балл



23. Наватова Алина Рустамовна, ОсОО «Академия Купуева», город Ош – 231 балл



24. Ашимов Мансур Эркинович, школа №2 имени Р.Рысаковой, город Талас – 231 балл



25. Бейшенбаева Диана Максатовна, школа №8, город Кара-Балта – 231 балл



26. Попова Кристина Антоновна, школа №2, Бишкек – 231 балл



27. Ишанкулова Каринахон Шухратовна, школа «Газпром Кыргызстан», Бишкек – 231 балл



28. Карабанова Любовь Денисовна, школа №12 имени Л.В.Толстунова, Бишкек – 231 балл



29. Бусурманкулов Канимет Бакытович, Жалал-Абадский мужской лицей имени Курманбек Баатыра, город Джалал-Абад – 231 балл



30. Низовский Матвей Данилович, школа №61 имени Е.Б.Якира Бишкек – 231 балл



31. Надирбеков Абдусамат Надирбекович, Ошский лицей «Сема», город Ош – 230 баллов



32. Эсенбаев Байзак Уланович, школа №13, Бишкек – 230 баллов



33. Дербишалиев Барсбек Аттокурович, школа №72 имени А.Сыдыкова, Бишкек – 230 баллов



34. Ирисова Айдай Равшанбековна, школа №1 имени М.Н.Бабкина, город Жалал-Абад – 230 баллов



35. Глинова Варвара Вячеславовна, школа №61 имени Е.Б.Якира, Бишкек – 230 баллов



36. Асанкадыров Айдин Айбекович, средняя школа №61 имени Е.Б.Якира, Бишкек – 230 баллов



37. Еременко Артем Владимирович, школа России – 229 баллов



38. Алтыбаев Асылнур Сабырбекович, школа №61 имени Е.Б.Якира, Бишкек – 229 баллов



39. Чомоев Бектур Мирбекович, школа №17 имени А.Пушкина, Бишкек – 229 баллов



40. Насеров Намаз Азаматович, Республиканский Кыргызко-Турецкий Анадолийский лицей, Бишкек – 229 баллов



41. Есеналиев Аман Дамирбекович, школа №61 имени Е.Б.Якира, Бишкек – 229 баллов



42. Абдралиева Айжамал Маратовна, школа №24 имени А.Токомбаева, Бишкек – 229 баллов



43. Омушева Арууке Бакытовна, школа-комплекс «Американ Европеан Скул», Бишкек – 229 баллов



44. Абдирасулов Аскат Нурланович, средняя школа №37, Бишкек – 229 баллов



45. Азамат Эмир, Нарынский лицей имени М.Субакожоева, город Нарын ‒ 228 баллов



46. Сариева Камилла Нарынбековна, Токмокский общеобразовательный лицей «Үмүт», город Токмок – 228 баллов



47. Омуркулов Акбар Нурланович, школа №62, Бишкек – 228 баллов



48. Бакаев Алихан Бакаевич, школа №117 имени Ч.Айтматова, Бишкек – 228 баллов



49. Капаров Улукбек Урматович, школа «Билимкана-Бишкек», Бишкек – 228 баллов



50. Абдилайыпов Умар Орунбекович, школа №24 им. А.Токомбаева, Бишкек – 228 баллов



51. Усоналиев Нурбай Бакытович, средняя школа №61 имени Е.Б.Якира, Бишкек – 228 баллов



52. Кыдырова Рахима Куштарбековна, Кыргызско-Турецкий женский учебно-воспитательный комплекс «Айчурек», Бишкек – 228 баллов



53. Чинтемирова Бермет Азаматовна, школа №67 имени Т.Уметалиева, Бишкек – 228 баллов



54. Сушонло Самира Рашидовна, учебно-воспитательный комплекс «Гарвард Интернейшнл Скул», Бишкек – 228 баллов.



В зависимости от результатов третьего этапа ОРТ данный список может быть дополнен.

