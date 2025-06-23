54 выпускника школ получат «золотые сертификаты» ОРТ. Фамилии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В 2025 году самый высокий показатель составил 242 балла — их получил выпускник школы №70 Атай Эстебесов.
Стали известны результаты общереспубликанского тестирования, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
По итогам ОРТ 54 выпускника школ получат «золотые сертификаты».
В 2025 году самый высокий показатель составил 242 балла — их получил выпускник школы №70 Атай Эстебесов.
Список выпускников, которые набрали высокие баллы ОРТ:
1. Эстебесов Атай Эльнурович, школа №70, Бишкек – 242 балла
2. Мухаммадова Медина Мухаммадовна, школа «Лайт-Академия», город Жалал-Абад – 240 баллов
3. Макешов Тагай Чингизович, школа №48, Бишкек – 236 баллов
4. Жакшылыкова Айбийке Кубанычбековна, школа №61 им. Е.Б.Якира, Бишкек – 235 баллов
5. Нурбек кызы Арууна, Кыргызско-Турецкий женский учебно-воспитательный комплекс «Айчурек», Бишкек – 235 баллов
6. Исмаилова Алтынай Нурбековна, Японская школа «Билимкана», город Кант – 234 балла
7. Искакова Айдина Урановна, школа №70, Бишкек – 234 балла
8. Богуславский Семён Всеволодович, школа №61 им. Е.Б.Якира, Бишкек – 234 балла
9. Садирбеков Санжар Садирбекович, Жалал-Абадский мужской лицей №15 имени Курманбек Баатыра, город Жалал-Абад – 234 балла
10. Доктурбаева Касиет Улановна, школа №11, город Каракол – 233 балла
11. Зикиров Нурислам Сапарбекович, лицей имени Жайыл Баатыра, город Кара-Балта – 233 балла
12. Оразбекова Аиша Нурлановна, Кыргызско-Турецкий женский профессиональный лицей «Анадолу», Бишкек – 233 балла
13. Жусупбекова Ясмин Айбековна, школа №70, Бишкек – 233 балла
14. Пинских Михаил Алексеевич, школа №61 имени Е.Б.Якира, Бишкек – 233 балла
15. Нажмидинова Хадичахон Мирзахамдамовна, школа №12 имени Л.Толстунова, Бишкек – 233 балла
16. Азаматова Акмарал Азаматовна, школа имени Н.Жундубаевой, Нарынская область – 232 балла
17. Джусупбаев Максат Муратович, школа №13, Бишкек – 232 балла
18. Жүрсүнов Эмир Кеңешбекович, школа №12 имени Л.В.Толстунова, Бишкек ‒ 232 балла
19. Кенжегулов Акниет Аралбекович, школа №61 имени Е.Б.Якира, Бишкек – 232 балла
20. Керимжанов Атай Аманбекович, школа №87, Бишкек – 232 балла
21. Шаршембиева Саадат Джолдошбековна, школа Кыргызско-Российского Славянского университета, Бишкек – 232 балла
22. Абдрахманова Малика Улугбековна, школа №1 имени Л.Толстого, город Балыкчы – 231 балл
23. Наватова Алина Рустамовна, ОсОО «Академия Купуева», город Ош – 231 балл
24. Ашимов Мансур Эркинович, школа №2 имени Р.Рысаковой, город Талас – 231 балл
25. Бейшенбаева Диана Максатовна, школа №8, город Кара-Балта – 231 балл
26. Попова Кристина Антоновна, школа №2, Бишкек – 231 балл
27. Ишанкулова Каринахон Шухратовна, школа «Газпром Кыргызстан», Бишкек – 231 балл
28. Карабанова Любовь Денисовна, школа №12 имени Л.В.Толстунова, Бишкек – 231 балл
29. Бусурманкулов Канимет Бакытович, Жалал-Абадский мужской лицей имени Курманбек Баатыра, город Джалал-Абад – 231 балл
30. Низовский Матвей Данилович, школа №61 имени Е.Б.Якира Бишкек – 231 балл
31. Надирбеков Абдусамат Надирбекович, Ошский лицей «Сема», город Ош – 230 баллов
32. Эсенбаев Байзак Уланович, школа №13, Бишкек – 230 баллов
33. Дербишалиев Барсбек Аттокурович, школа №72 имени А.Сыдыкова, Бишкек – 230 баллов
34. Ирисова Айдай Равшанбековна, школа №1 имени М.Н.Бабкина, город Жалал-Абад – 230 баллов
35. Глинова Варвара Вячеславовна, школа №61 имени Е.Б.Якира, Бишкек – 230 баллов
36. Асанкадыров Айдин Айбекович, средняя школа №61 имени Е.Б.Якира, Бишкек – 230 баллов
37. Еременко Артем Владимирович, школа России – 229 баллов
38. Алтыбаев Асылнур Сабырбекович, школа №61 имени Е.Б.Якира, Бишкек – 229 баллов
39. Чомоев Бектур Мирбекович, школа №17 имени А.Пушкина, Бишкек – 229 баллов
40. Насеров Намаз Азаматович, Республиканский Кыргызко-Турецкий Анадолийский лицей, Бишкек – 229 баллов
41. Есеналиев Аман Дамирбекович, школа №61 имени Е.Б.Якира, Бишкек – 229 баллов
42. Абдралиева Айжамал Маратовна, школа №24 имени А.Токомбаева, Бишкек – 229 баллов
43. Омушева Арууке Бакытовна, школа-комплекс «Американ Европеан Скул», Бишкек – 229 баллов
44. Абдирасулов Аскат Нурланович, средняя школа №37, Бишкек – 229 баллов
45. Азамат Эмир, Нарынский лицей имени М.Субакожоева, город Нарын ‒ 228 баллов
46. Сариева Камилла Нарынбековна, Токмокский общеобразовательный лицей «Үмүт», город Токмок – 228 баллов
47. Омуркулов Акбар Нурланович, школа №62, Бишкек – 228 баллов
48. Бакаев Алихан Бакаевич, школа №117 имени Ч.Айтматова, Бишкек – 228 баллов
49. Капаров Улукбек Урматович, школа «Билимкана-Бишкек», Бишкек – 228 баллов
50. Абдилайыпов Умар Орунбекович, школа №24 им. А.Токомбаева, Бишкек – 228 баллов
51. Усоналиев Нурбай Бакытович, средняя школа №61 имени Е.Б.Якира, Бишкек – 228 баллов
52. Кыдырова Рахима Куштарбековна, Кыргызско-Турецкий женский учебно-воспитательный комплекс «Айчурек», Бишкек – 228 баллов
53. Чинтемирова Бермет Азаматовна, школа №67 имени Т.Уметалиева, Бишкек – 228 баллов
54. Сушонло Самира Рашидовна, учебно-воспитательный комплекс «Гарвард Интернейшнл Скул», Бишкек – 228 баллов.
В зависимости от результатов третьего этапа ОРТ данный список может быть дополнен.