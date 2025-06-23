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54 выпускника школ получат «золотые сертификаты» ОРТ. Фамилии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В 2025 году самый высокий показатель составил 242 балла — их получил выпускник школы №70 Атай Эстебесов.

Стали известны результаты общереспубликанского тестирования, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

По итогам ОРТ 54 выпускника школ получат «золотые сертификаты».

В 2025 году самый высокий показатель составил 242 балла — их получил выпускник школы №70 Атай Эстебесов.

Список выпускников, которые набрали высокие баллы ОРТ:

1. Эстебесов Атай Эльнурович, школа №70, Бишкек – 242 балла 

2. Мухаммадова Медина Мухаммадовна, школа «Лайт-Академия», город Жалал-Абад – 240 баллов

3. Макешов Тагай Чингизович, школа №48, Бишкек – 236 баллов

4. Жакшылыкова Айбийке Кубанычбековна, школа №61 им. Е.Б.Якира, Бишкек – 235 баллов

5. Нурбек кызы Арууна, Кыргызско-Турецкий женский учебно-воспитательный комплекс «Айчурек», Бишкек – 235 баллов

6. Исмаилова Алтынай Нурбековна, Японская школа «Билимкана», город Кант – 234 балла

7. Искакова Айдина Урановна, школа №70, Бишкек – 234 балла    

8. Богуславский Семён Всеволодович, школа №61 им. Е.Б.Якира, Бишкек – 234 балла

9. Садирбеков Санжар Садирбекович, Жалал-Абадский мужской лицей №15 имени Курманбек Баатыра, город Жалал-Абад – 234 балла

10. Доктурбаева Касиет Улановна, школа №11, город Каракол – 233 балла    

11. Зикиров Нурислам Сапарбекович, лицей имени Жайыл Баатыра, город Кара-Балта – 233 балла

12. Оразбекова Аиша Нурлановна, Кыргызско-Турецкий женский профессиональный лицей «Анадолу», Бишкек – 233 балла

13. Жусупбекова Ясмин Айбековна, школа №70, Бишкек – 233 балла

14. Пинских Михаил Алексеевич, школа №61 имени Е.Б.Якира, Бишкек – 233 балла

15. Нажмидинова Хадичахон Мирзахамдамовна, школа №12 имени Л.Толстунова, Бишкек – 233 балла

16. Азаматова Акмарал Азаматовна, школа имени Н.Жундубаевой, Нарынская область – 232 балла

17. Джусупбаев Максат Муратович, школа №13, Бишкек – 232 балла 

18. Жүрсүнов Эмир Кеңешбекович, школа №12 имени Л.В.Толстунова, Бишкек ‒ 232 балла

19. Кенжегулов Акниет Аралбекович, школа №61 имени Е.Б.Якира, Бишкек – 232 балла

20. Керимжанов Атай Аманбекович, школа №87, Бишкек – 232 балла

21. Шаршембиева Саадат Джолдошбековна, школа Кыргызско-Российского Славянского университета, Бишкек – 232 балла

22. Абдрахманова Малика Улугбековна, школа №1 имени Л.Толстого, город Балыкчы – 231 балл

23. Наватова Алина Рустамовна, ОсОО «Академия Купуева», город Ош – 231 балл

24. Ашимов Мансур Эркинович, школа №2 имени Р.Рысаковой, город Талас – 231 балл

25. Бейшенбаева Диана Максатовна, школа №8, город Кара-Балта – 231 балл

26. Попова Кристина Антоновна, школа №2, Бишкек – 231 балл

27. Ишанкулова Каринахон Шухратовна, школа «Газпром Кыргызстан», Бишкек – 231 балл

28. Карабанова Любовь Денисовна, школа №12 имени Л.В.Толстунова, Бишкек – 231 балл

29. Бусурманкулов Канимет Бакытович, Жалал-Абадский мужской лицей имени Курманбек Баатыра, город Джалал-Абад – 231 балл

30. Низовский Матвей Данилович, школа №61 имени Е.Б.Якира Бишкек – 231 балл

31. Надирбеков Абдусамат Надирбекович, Ошский лицей «Сема», город Ош – 230 баллов

32. Эсенбаев Байзак Уланович, школа №13, Бишкек – 230 баллов

33. Дербишалиев Барсбек Аттокурович, школа №72 имени А.Сыдыкова, Бишкек – 230 баллов

34. Ирисова Айдай Равшанбековна, школа №1 имени М.Н.Бабкина, город Жалал-Абад – 230 баллов

35. Глинова Варвара Вячеславовна, школа №61 имени Е.Б.Якира, Бишкек – 230 баллов

36. Асанкадыров Айдин Айбекович, средняя школа №61 имени Е.Б.Якира, Бишкек – 230 баллов

37. Еременко Артем Владимирович, школа России – 229 баллов

38. Алтыбаев Асылнур Сабырбекович, школа №61 имени Е.Б.Якира, Бишкек – 229 баллов

39. Чомоев Бектур Мирбекович, школа №17 имени А.Пушкина, Бишкек – 229 баллов

40. Насеров Намаз Азаматович, Республиканский Кыргызко-Турецкий Анадолийский лицей, Бишкек – 229 баллов

41. Есеналиев Аман Дамирбекович, школа №61 имени Е.Б.Якира, Бишкек – 229 баллов

42. Абдралиева Айжамал Маратовна, школа №24 имени А.Токомбаева, Бишкек – 229 баллов

43. Омушева Арууке Бакытовна, школа-комплекс «Американ Европеан Скул», Бишкек – 229 баллов

44. Абдирасулов Аскат Нурланович, средняя школа №37, Бишкек – 229 баллов

45. Азамат Эмир, Нарынский лицей имени М.Субакожоева, город Нарын ‒ 228 баллов

46. Сариева Камилла Нарынбековна, Токмокский общеобразовательный лицей «Үмүт», город Токмок – 228 баллов

47. Омуркулов Акбар Нурланович, школа №62, Бишкек – 228 баллов

48. Бакаев Алихан Бакаевич, школа №117 имени Ч.Айтматова, Бишкек – 228 баллов

49. Капаров Улукбек Урматович, школа «Билимкана-Бишкек», Бишкек – 228 баллов

50. Абдилайыпов Умар Орунбекович, школа №24 им. А.Токомбаева, Бишкек – 228 баллов

51. Усоналиев Нурбай Бакытович, средняя школа №61 имени Е.Б.Якира, Бишкек – 228 баллов

52. Кыдырова Рахима Куштарбековна, Кыргызско-Турецкий женский учебно-воспитательный комплекс «Айчурек», Бишкек – 228 баллов

53. Чинтемирова Бермет Азаматовна, школа №67 имени Т.Уметалиева, Бишкек – 228 баллов

54. Сушонло Самира Рашидовна, учебно-воспитательный комплекс «Гарвард Интернейшнл Скул», Бишкек – 228 баллов.

В зависимости от результатов третьего этапа ОРТ данный список может быть дополнен.
 

           