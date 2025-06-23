УОБДД: За неделю выявлено более 21 тысячи нарушений ПДД по всей стране

Бишкек, "САЯСАТ.KG". За различные нарушения временно задержаны 2 тысячи 288 машин

По данным УОБДД, с 16 по 22 июня 2025 года на территории Кыргызстана зафиксировано 21 тысяча 758 фактов нарушения Правил дорожного движения.

По информации управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, из общего количества нарушений:

управление транспортными средствами без необходимых документов — 663 случая;

вождение в состоянии опьянения — 271;

незаконное затемнение автомобильных стекол — 105;

нарушения ПДД пешеходами — 646;

нарушение правил эксплуатации транспортных средств — 3 тысячи 938;

бездействие водителей (эвакуатор не вызван) — 16;

превышение установленной скорости — 4 тысячи 165;

вождение с поддельными государственными номерами — 6;

прочие нарушения — 9 тысяч 660.

За различные нарушения временно задержаны 2 тысячи 288 машин, которые помещены на штрафстоянки.

УОБДД призывает всех водителей строго соблюдать Правила дорожного движения ради собственной безопасности и безопасности окружающих.