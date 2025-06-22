В Баткенской области прошло оперативное совещание ГУОБДД по снижению аварийности

Бишкек, "САЯСАТ.KG".

По итогам оперативного совещания отличившимся сотрудникам, проявившим себя с положительной стороны, были вручены путевки МВД КР на отдых за рубежом.

Заместитель начальника ГУОБДД МВД КР Айбек Жумагулов с рабочей поездкой прибыл в Баткенскую область и провел оперативное совещание по вопросам дорожной безопасности.

Как сообщили в пресс-службе ГУОБДД КР, во время встречи с сотрудниками подразделений по обеспечению безопасности дорожного движения были обсуждены основные причины дорожно-транспортных происшествий, проводимые на местах профилактические мероприятия, морально-психологическое состояние личного состава и уровень боевой готовности.

В ходе совещания был проведён анализ исполнения указаний и приказов, выданных Главным управлением обеспечения безопасности дорожного движения МВД, даны предупреждения руководителям за допущенные недостатки и подчеркнуто, что безразличие и халатность недопустимы. Также поставлена задача усилить взаимодействие с органами местной власти для снижения аварийности.

Кроме того, по итогам оперативного совещания отличившимся сотрудникам, проявившим себя с положительной стороны, были вручены путевки МВД КР на отдых за рубежом.