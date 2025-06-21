«Вы зарабатываете приличные суммы». Камчыбек Ташиев поставил задачу владельцам домов отдыха

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Заместитель председателя Кабинета министров КР-председатель ГКНБ генерал-полковник Камчыбек Ташиев 21 июня провел совещание по благоустройству окрестностей зон отдыха Иссык-Кульской области и города Чолпон-Ата. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.



В совещании приняли участие руководители органов местного самоуправления Иссык-Кульской области, руководители домов отдыха (пансионатов) г.Чолпон-Ата, представители силовых структур и других профильных учреждений.



Ведомство сообщило, что глава ГКНБ отметил неудовлетворительное состояние дорог вокруг зон отдыха в Иссык-Кульской области, отсутствие пешеходных дорожек (тротуаров), низкий уровень благоустройства и инфраструктуры.





«В городе Чолпон-Ата функционируют основные ведущие базы отдыха, которые предоставляют самый высокий уровень обслуживания туристов. Когда заходишь во дворы, они блестят, но снаружи дороги обветшалые, нет пешеходных дорожек, а благоустройство очень плохое и запущенное. Ежегодно сюда приезжают отдыхать десятки тысяч людей. За счет чего вы зарабатываете приличные суммы. Могли бы потратить хотя бы малую часть денежных поступлений на ремонт дорог, ведущих к базам отдыха, освещению улиц и их благоустройству!» - сказал Камчыбек Ташиев.



Председатель комитета также раскритиковал местные органы самоуправления за неэффективное использование бюджетных ресурсов и предупредил об ответственности в случае выявления фактов коррупции.



В соответствии с поручением президента Садыра Жапарова, Камчыбек Ташиев поручил главам местных исполнительных органов власти и руководителям зон отдыха – до конца сентября 2025 года отремонтировать, осветить и полностью достроить все дороги, ведущие к зонам отдыха в Иссык-Кульской области.



«Виновные в невыполнении поручения и проявлении халатности будут привлечены к ответственности», - говорится в сообщении.



ГКНБ отметил, что все проводимые работы будут проходить под личным контролем генерал-полковника Камчыбека Ташиева.