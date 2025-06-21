Жээнбек Кулубаев посетил офис Секретариата ОТГ в Стамбуле

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В ходе посещения состоялась встреча с Генеральным секретарем ОТГ Кубанычбеком Омуралиевым

Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев в качестве действующей председательствующей стороны в Организации тюркских государств (ОТГ) посетил офис Секретариата ОТГ в г.Стамбул.

В ходе посещения состоялась встреча с Генеральным секретарем ОТГ Кубанычбеком Омуралиевым, а также коллективом Секретариата для обсуждения актуальных вопросов, стоящих перед Организацией тюркских государств.

Министр отметил ключевое значение постоянно действующего исполнительного органа ОТГ для успешной реализации целей Организации, призвав к своевременному и качественному выполнению решений глав государств ОТГ, в том числе Бишкекской декларации.

Генеральный секретарь подробно ознакомил министра с текущей деятельностью Секретариата и о ходе подготовки к предстоящим мероприятиям ОТГ.