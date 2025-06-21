Медики рассказали, как защититься от отравления арбузами

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Не покупайте арбузы вдоль автотрасс.
В Бишкекском центре укрепления здоровья рассказали, как защититься от отравления арбузами.
Острые пищевые отравления арбузами чаще всего возникают из-за попадания в желудочно-кишечный тракт вирусной инфекции. Среди других причин — бактерии и повышенное содержание нитратов, которыми арбузы удобряют для ускорения роста. Нитраты опасны только в больших количествах. Допустимая норма содержания нитратов: в арбузах — 60 мг/кг, в дынях — 90 мг/кг. Наибольшему риску подвержены дети, беременные женщины, а также люди с хроническими заболеваниями пищеварительной системы.
Защититься от отравления арбузами помогут следующие меры предосторожности:
- Начинайте сезон арбузов и дынь не раньше середины лета. Переизбыток нитратов чаще всего встречается в тепличных арбузах, поскольку им требуется больше подкормки для стимуляции роста.
- Тщательно мойте руки и сам арбуз перед употреблением.
- Не ешьте мякоть, прилегающую к корке: именно там скапливается наибольшее количество нитратов.
- Не просите разрезать арбуз при покупке. Через нож или руки продавца в мякоть могут попасть микроорганизмы, превращая арбуз в источник инфекции.
- Обращайте внимание на целостность арбуза. Не покупайте половинки и четвертинки.
- Если вы разрезали арбуз дома и почувствовали неприятный запах, заметили неестественный цвет или мякоть начала пениться — арбуз следует выбросить.
- Разрезанный арбуз храните только в холодильнике. Высокая температура в сочетании с влажной средой способствует быстрому размножению бактерий.
- Не покупайте арбузы вдоль автотрасс.