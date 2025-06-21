В Бишкеке провели совещание с директорами школ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". По итогам совещания директорам школ даны соответствующие поручения.

Вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева и директор Департамента образования Рахат Мусаева провели совещание с директорами школ.



Как сообщила пресс-служба мэрии, в мероприятии приняли участие сотрудники ГУУР МВД, начальники управлений образования четырех районов, руководители школ.



Обсуждены вопросы по организации выдачи аттестатов, профилактика сборов денежных средств, процесс контроля текущего ремонта в школах и другие.



По итогам совещания директорам школ даны соответствующие поручения.



Церемония выдачи аттестатов выпускникам школ запланирована на 30 июня.

