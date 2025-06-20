ГКНБ вернул государству 5 гектаров земли в Жети-Огузском районе

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Государственный комитет национальной безопасности выявил нарушения со стороны бывших работников сельской управы Жениш Жети-Огузского района. Об этом сообщили в ГКНБ.



«Было установлено, что в 2008 году отдельные должностные лица сельской управы Жениш вывели в частную собственость жителю Жети-Огузского района 5 гектаров земельного участка под предлогом, что на данном участке собственником был разбит сад. Однако, в момент вывода в частную собственность и по настоящее время на данном участке какие-либо работы по его освоению и благоустройству не были проведены», - говорится в сообщении.



В ГКНБ сообщили, что собственник на добровольной основе вернул 5 га земли на баланс с/у Жаргылчак Жети-Огузского района.



В настоящее время ГКНБ продолжает следственные мероприятия по установлению ответственных лиц Жети-Огузского района по данному факту.

