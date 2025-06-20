РКФР выделит $2.2 млн на «умные» домофоны и видеонаблюдение в Бишкеке

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Пилотный этап уже показал высокий спрос: более 100 домов ожидают подключения.

Российско‑Кыргызский фонд развития (РКФР) профинансирует проект цифровизации городской инфраструктуры в Кыргызстане, выделив $2.2 млн интернет‑провайдеру «Скайнет Телеком». Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Так, на ПМЭФ подписано соглашение о совместной реализации проекта с российской компанией «Уфанет», которая предоставит экспертизу и технологическую поддержку. Часть оборудования поставят другие российские производители. Средства пойдут на установку «умных» домофонов, современных систем видеонаблюдения и высокоскоростного интернета в многоквартирных домах Бишкека.

Глава РКФР Артем Новиков подчеркнул, что фонд финансирует проекты с высоким мультипликативным эффектом, поддерживая цели Нацпрограммы развития КР до 2030 года и повышая доступность современных технологий для граждан.

Пилотный этап уже показал высокий спрос: более 100 домов ожидают подключения. В дальнейшем такие цифровые решения планируют внедрять также в строительство, гостиничный сектор и сферу услуг. Также «Скайнет Телеком» на полях ПМЭФ заключил соглашение с компанией Ivideon для запуска интеллектуальной платформы для кыргызстанских компаний.

Проект продолжает курс РКФР на поддержку цифровых решений: ранее фонд объявил тендер на цифровую архитектуру и IT‑трансформацию. На ПМЭФ‑2025 РКФР также подписал стратегическое соглашение с Wildberries для продвижения цифровой коммерции и поддержки МСБ.

Источник: economist.kg