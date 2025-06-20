МИД обратился к кыргызстанцам, находящимся в США или планирующим туда поездку

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «Из-за отдельных нарушителей ограничения могут ввести для всех граждан КР»

Министерство иностранных дел КР обращает внимание граждан Кыргызской Республики, находящихся на территории Соединённых Штатов Америки, а также планирующих поездку туда, на необходимость неукоснительного соблюдения миграционного законодательства страны пребывания.

В ведомстве отметили, что согласно данным Министерства внутренней безопасности США, в последние годы участились случаи нарушений визового режима со стороны граждан Кыргызской Республики, в том числе среди обладателей туристических (B1/B2) и студенческих (F, J, M) виз.

«Подобные нарушения визового режима со стороны отдельных граждан могут рассматриваться как фактор риска, способный повлиять на общее отношение к гражданам Кыргызской Республики и привести к введению ограничительных мер в отношении всех соотечественников», - отметили в МИД.

В этой связи министерство настоятельно призывает граждан:

- строго соблюдать сроки пребывания в США, установленные визой;

- покидать территорию США до окончания разрешённого срока.

Министерство подчеркивает, что несоблюдение визовых условий негативно отражается не только на самих нарушителях, но и может осложнить получение виз другими добросовестными гражданами Кыргызской Республики.

«МИД продолжит активное взаимодействие с американской стороной по вопросам визового и миграционного характера. Призываем всех соотечественников к ответственности и неукоснительному соблюдению законодательства страны пребывания при поездках за границу», - говорится в заявлении.



